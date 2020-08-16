الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج "حياتك بالالوان"

انطلاق برنامج "حياتك بالالوان" على شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الفنانة والاعلامية شاهيناز والاعلامية بسنت الباجوري لينضم إلى الخريطة البرامجية لقناة الحدث اليوم الفضائية ويذاع يوم السبت من كل اسبوع علي الهواء مباشر في تمام الساعة الخامسة مساءا





ومحتوي البرنامج يهتم بالديكورات والدهانات والبيت العصري والمرأة والفاشون وعدة مجالات فنيه وإجتماعية





يذكر ان الفنانة والاعلامية شاهيناز طرحت اغنية كنت حلفت





وتعد أغنية كنت حلفت اغنية من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد حياتي احلي



