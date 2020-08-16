وزير التعليم العالي: نظام التعليم والجامعات سيختلف بعد كورونا (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن قانون تنظيم الجامعات ينظم أعمال الدراسة والامتحانات من خلال اللائحة التنفيذية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم قاموا بإجراء تعديل دستوري ليتم التنظيم وفقًا للوائح الداخلية، لافتًا لى أن أزمة فيروس كورونا غيرت في نظام التعليم في كل مكان على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وتابع: "أزمة فيروس كورونا اضطريتنا نعمل نماذج تعليم مش معتادين عليها، ونماذج التعليم وشكل الجامعات والمحاضرات ستختلف بعد كورونا".

واستكمل: "تعاملنا مع أزمة كورونا بشكل رائع، وقمنا بعمل استبيانات للطلاب عن شكل الدراسة ونظام الحضور وسيتم نشرها، ووضعنا تصور واضح لعملية الحضور والانصراف، وسيتم الإعلان عن شكل الحضور والانصراف داخل الحرم الجامعي قبل بدء الدراسة".

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات نظام الحضور في الجامعات للكليات العملية والنظرية للعام الدراسي الجديد، ومناقشة الأعداد المقررة للقبول بالكليات سواء كانت بالزيادة أو الإبقاء على معدلات الأعداد المقبولة بالعام الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الطلاب في العام الدراسي الجديد سيتم تقسيمهم لمجموعات صغيرة تتناوب فيما بينهم على الحضور في الجامعة، على أن يحصل كل طالب على الجانب المعرفي ومهارات التعلم عن بعد.


وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أنه بالنسبة لنظام الدراسة بكليات القطاع الصحي والهندسة والكليات العلمية، كالزراعة والعلوم والحاسبات، فسيتم وضع جدول لكل مجموعة تدريسية على 3 أيام أسبوعيا: السبت، والاثنين، والأربعاء، أو الأحد، والثلاثاء، والخميس، من 8 صباحًا حتى 6 مساءً، وتطبيق نفس النظام على كليات القطاع النظري، بالتناوب من خلال التنسيق بين الكليات في الجامعة الواحدة.

وفيما يتعلق بالكليات العلمية، أضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه ستكون نسبة تطبيق التعليم وجهًا لوجه من 60 إلى 70%، ونسبة التعلم عن بُعد من 30 إلى 40%، أما الكليات النظرية فستكون نسبة التعلم وجهًا لوجه بين 50 و60%، والتعلم عن بُعد بين 40 و50%.

   

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات، الشهر الماضي، تطبيق خطة التعليم الهجين، بدءًا من العام الدراسي الجديد، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة، لتنفيذ هذا النظام، وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلف وأكد متحدث التعليم العالي تطبيق نظام التعليم الهجين بدمج نظامى التعليم وجهًا لوجه، والتعلم عن بُعد، حيث يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد.

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