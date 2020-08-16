أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:57 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
عبد القادر عرابي
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هدد أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي، فريق بيراميدز بالبقاء داخل القلعة الحمراء، وعدم الانتقال للفريق خلال الموسم القادم.


وأكدت مصادر مقربة من اللاعب، أن أحمد فتحي طالب إدارة بيراميدز بالمساواة مادياً برمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد تاون، الذي أنهى إعارته مع الأهلي وسينتقل إلى بيراميدز.


وكان صبحي قد أعلن أنه قبل عرض بيراميدز للإنضمام إليه خلال الموسم المقبل، بعد أن قام بإنهاء إعارته مع النادي الأهلي.


وتشير المصادر، إلى أن اللاعب سيتقاضى راتباً خرافياً في بيراميدز، يتجاوز 33 مليون جنيه في الموسم الواحد.


وكان فتحي قد رفض تجديد عقده مع الأهلي، وسط تكهنات قوية باتفاقه مع بيراميدز، للإنتقال إليه خلال الموسم القادم.

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