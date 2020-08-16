شاهد.. تمثال ملابس يشبه محمد رمضان بأحد الفنادق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:44 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
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شاهد.. تمثال ملابس يشبه محمد رمضان بأحد الفنادق
شارك الفنان محمد رمضان فيديو، فكاهي حيث قامت أحد الفنادق بتنظيم الغرفة التي تتبعه بملابس على شكل محمد رمضان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر في الفيديو محمد رمضان، مع تصميم الملابس بشكل يشبهه وهو يجلس على السرير، وكتب "رمضان" تعليقا على الفيديو قائلا: "لبسي؟ شكرا خدمة الغرفة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد.
شاهد.. تمثال ملابس يشبه محمد رمضان بأحد الفنادق
شاهد.. تمثال ملابس يشبه محمد رمضان بأحد الفنادق

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