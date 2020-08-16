موعد المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوربي.

 

وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي كل من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي إشبيلية الإسباني ونادي شاختار الأوكراني.

 

وستكون أول مباراة تلعب في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين نادي مانشستر يوناتيد وإشبيلية بينما المباراة الثانية ستكون بين الإنتر وشاختار.

 

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق إشبيلية اليوم الأحد 16 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

بينما تلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق شاختار يوم الإثنين المقبل 17 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أغسطس.

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