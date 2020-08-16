بعد غياب 7 سنوات.. ملك أحمد زاهر تعود للتمثيل بمسلسل "لؤلؤ"

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تعود الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر للتمثيل مرة أخري بعد غياب سبع سنوات ، حيث أعلنت عن مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك في بطولته والداها الفنان أحمد زاهر والفنانة مي عمر.



وكتبت عبر إنستجرام : "بسم الله توكلت علي الله ، وحشتني الكاميرا أوي ، ادعولي " .



وتظهر الفنانة مي عمر خلال الأحداث في دور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة.



والمسلسل من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي القادم.



وكانت كان آخر أعمال ملك أحمد زاهر مسلسل القاصرات بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري ومنة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي، من إخراج مجدي أبو عميرة".