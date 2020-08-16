بعد غياب 7 سنوات.. ملك أحمد زاهر تعود للتمثيل بمسلسل "لؤلؤ"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:17 م
ملك احمد زاهر
ملك احمد زاهر
فايقة محمد عادل
Advertisements

تعود الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر للتمثيل مرة أخري بعد غياب سبع سنوات ، حيث أعلنت عن مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك في بطولته والداها الفنان أحمد زاهر والفنانة مي عمر.

وكتبت عبر إنستجرام : "بسم الله توكلت علي الله ، وحشتني الكاميرا أوي ، ادعولي " .

وتظهر الفنانة مي عمر خلال الأحداث في دور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة.

والمسلسل من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي القادم.

وكانت كان آخر أعمال ملك أحمد زاهر مسلسل القاصرات بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري ومنة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي، من إخراج مجدي أبو عميرة".

أخبار تهمك

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

"ارجوكم ساعدونا".. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تقارير إنجليزية تكشف موقف هيدرسفيلد النهائي من عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ 37 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن موعد مشاركة كهربا مع الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:15 م

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

09:57 م

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية