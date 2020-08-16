المغرب تسجل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد تسجيل 1472 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 الساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 42489.

 

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 658 فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 29344 بعد تعافي 778 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليا هو 12487، من بينها 161 حالة حرجة.

 

ويواجه العالم أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون الباص اصابات كورونا

أخبار تهمك

بعد فضيحة البايرن.. 7 نجوم مهددين بالرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

بتوصية من رونالدو.. هدف مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير إنجليزية تكشف موقف هيدرسفيلد النهائي من عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ نصف ساعة

قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

منذ ساعة و نصف

مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان غدًا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

إلغاء تذكرة الـ3 جنيهات.. النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو بدءًا من الغد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تقارير.. ليفربول يُنهي الأتفاق مع تياجو ألكانتارا

منذ ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن دور إكرامي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"ارجوكم ساعدونا".. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

إسبانيا تسجل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإماراتية تعلن عن إجراء أكثر من 29 ألف فحص لفيروس كورونا

الصحة المغربية تسجل 112 حالة تعافي جديدة وحالتي وفاة

الصحة المغربية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

الصحة الجزائرية: تمكنا من تجاوز مرحلة الخوف من انتشار كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:09 م

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

08:33 م

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

06:30 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

12:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية