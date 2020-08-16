تقسيمة قوية في مران الأهلي استعدادًا لمباراة أسوان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:10 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.


وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في المران الختامي للفريق، استعدادًا لمواجهة أسوان، التي تقام مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.


وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ جانب خططي وفني في مران اليوم، وتحدث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.


وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للتصويب على المرمى.


وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب في المران الأخير الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ الإثنين على استاد القاهرة.


ويلتقي الأهلي مع أسوان غدًا ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

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