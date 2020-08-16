رئيس إنتر ميلان السابق : ملاك النادي يملكون كل شئ لإحضار ميسي

صرح ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان الإيطالي السابق أن ملاك النادي الإيطالي يملكون كل الموارد والإمكانيات من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي إذا قرر النجم الأرجنتيني الرحيل عن صفوف برشلونة.

وقال موراتي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"الآن أنا مجرد مشجع بسيط لإنتر ميلان وليس لدي معلومات سرية، لكنني أعرف شيئًا واحدًا، من حيث الموارد والقدرات، لدى مُلاك النادي كل شيء لإحضار ميسي".

وعن موقفه من ضم لوكاكو، قال موراتي:"كنت مخطئًا بشأن لوكاكو بصراحة، اعتقدت أنه كان قويًا جسديًا فقط وكنت خائفًا من الندم على ترك إيكاردي يذهب".

وتابع:"بدلاً من ذلك، لوكاكو هو بطل، فهو دائمًا يساعد زملائه في الفريق ولديه رؤية للعبة، كان كونتي سبب المطالبة به وقد رأيت أن كونتي هو الأفضل لتحسينه وجعل الفريق بأكمله من حوله ينمو".

وعن إقصاء يوفنتوس وأتالانتا من بطولة دوري أبطال أوروبا، علق موراتي قائلا:"الإقصاء من باريس سان جيرمان شيء ومن صاحب المركز السابع في البطولة الفرنسية شيء آخر، خروج أتالانتا أمام لاعبين مثل نيمار ومبابي ليس وصمة عار، كان جاسبريني غير عادي هو وفريقه".

واختتم موراتي تصريحاته قائلاً:"بصراحة لا يوجد مقارنة، ليس لدي أي نصيحة لتقديمها، إنتر ميلان يأمل في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى ويوفنتوس ما زال غير قادر على فعل ذلك".