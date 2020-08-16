بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:09 م
تشافي
تشافي
محمود صبري
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وقع إختيار قادة فريق برشلونة الإسباني علي ولاية أسطورة النادي تشافي هيرنانديز ،المدير الفني لنادي السد القطري، القيادة الفنية للفريق وذلك علي هامش الاجتماع الطارئ الذي حدث ، بعد نكثه الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت وجود رغبه لدي ليونيل ميسي وجوسيب ماريا بارتوميو  إلى إقالة كيكي سيتين المدير الفني الحالي وتولية تشافي ، وهو ما رفضه الاخير .

حيث أشارت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن تشافي قد رفض فكرة تدريب برشلونة في الوقت الحالي ، رغم نداء أسطورة النادي ورفيقه ليونيل ميسي. 

وافصحت الصحيفة عن السبب الحقيقي الذي جعل تشافي يرفع ولاية برشلونة خلال الشتاء الماضي خلفاً لإرنستو فالفيردي ، والصيف الحالي خلفًا لكيكي سيتين .

حيث أشارت الصحيفة إلى أن تشافي قد رأي أن الوقت غير مناسب لعودته بسبب مشاكل النادي العميقة، خاصة أنه لن يرى نفسه يقوم بعملية إحلال وتجديد في تشكيلة البارسا في وجود العديد من أصدقائه الذين لعب معهم في الماضي.

يذكر  تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن نادي برشلونة لدية رغبه أيضًا في التعاقد مع رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولاندا بعد رفض تشافي هيرنانديز تدرب الفريق .

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