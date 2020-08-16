النقل توضح موقف الفئات المستثناه من زيادة أسعار تذاكر المترو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إن الفئات المستثناة في تذاكر المترو لن تتأثر بالزيادات الجديدة، مشيرا إلى أن تكلفة النقل حتى 40 محطة في المترو تساوي 10 جنيهات، وتساوي 35 جنيهًا في الميكروباص.





وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن هناك كاميرات في المترو يمكن بها اكتشاف ارتفاع درجة حرارة المترددين على المترو، مشيرا إلى أن وسائل الأمان متوفرة في مترو الأنفاق للكشف عن المفرقعات والمواد المتفجرة.





وأكد وزير النقل أن هناك أحد المهندسين الأكفاء بشركة المقاولون العرب أصيب بفيروس كورونا خلال عمله من قبل وتماثل للشفاء، إلا أن كاميرات المراقبة اكتشفت أن لديه أجساما مضادة من الفيروس.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.





وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.





حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.





وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.





وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.





وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



