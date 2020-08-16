تعافي زوجة الرئيس البرازيلي من فيروس كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
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أعلنت الرئيس زوجة البرازيلي جايير بولسونارو "ميشيل"، اليوم الأحد، تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد إجراء الفحوصات اللازمة وذلك بعد مرور أسبوعين من أصابتها. 

وتعرض العديد من أفراد أسرة الرئيس للإصابة بالفيروس، بينما تحتل بلادهم المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتوفيت جدة ميشيل بالمرض قبل أيام وأصيب الرئيس نفسه في يوليو الماضي بالفيروس، كما أثبتت الفحوص الآن إصابة ابنه الرابع جايير رينان بالمرض.

وقالت ميشيل بولسونارو، على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلن نتيجة أحدث فحص، "أشكركم من أجل دعائكم وكل ما قمتم به من أعمال تنم عن الحب".

وحتى أمس السبت سجلت البرازيل 107232 وفاة بسبب كورونا، في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض نحو 3.3 مليون حالة.

ويواجه العالم أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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