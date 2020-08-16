تعليق محافظ كفرالشيخ على عودة العمل بالبصمة في مديرية التعليم

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علق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على عودة العمل بالبصمة في مديرية التعليم بكفر الشيخ، قائلًا: "الاستخدام الورقي للحضور والانصراف مثل البصمة في استخدام اليد"، مؤكدًا أن استخدام اليد يتم في كل شيء، ويجب على المواطن أن يعتاد على الإجراءات الوقائية.



وأوضح "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات التعايش، متابعًا:"يجب أن نعتاد على التطهير المستمر".



وأشار إلى أن كل جهة تتخذ قرارها طبقًا لإمكانيتها، طالما أن هناك إجراءات وقائية متبعة، مؤكدًا أنه يجب على المواطن أن يقوم بالإجراءات الصحية والوقائية، ويتم تطهير وتعقيم كل شيء بين كل عامل وآخر، لافتًا إلى أن الدولة بدأت تتعافى وتتعايش.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

