مترو الأنفاق عن تشغيل المرحلة الجديدة: "الأفضل على مستوى العالم"

أعرب أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، عن سعادته لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلا: "شرفنا بحضوره، واستمع لشرح وافي من وزير النقل"، معقبا: "وزير النقل مش بينام لحظة.. أصبح لدينا أحلى وأحسن خط على مستوى العالم".





وأشار "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك 6 محطات جديدة دخلت الخدمة اليوم، موضحا أن كل فرق التشغيل جاهزة، فضلا عن جاهزية نظراء المحطات، مضيفا أن كل محطة مترو أنفاق بها مكتب للشرطة، وأخر لناظر المحطة، وسلالم متحركة لخدمة كبار السن، وذوي الاحتياجات السن.





وأضاف أن المترو مصمم على أحدث طرار عالمي، ويوجد كاميرات مراقبة بمترو الأنفاق، مناشدا المواطنين الحفاظ على المرفق، قائلا: "مترو الأنفاق ملك كل المصريين، ولازم نحافظ عليه".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.





وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.





حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.





وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.





وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.





وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



