تقارير.. ليفربول يُنهي الأتفاق مع تياجو ألكانتارا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:40 م
ألكانتارا
ألكانتارا
محمود صبري
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أثار مستقبل النجم الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الكثير من الغموض خاصة في ظل التألق الكبير للنجم الإسباني رفقة عملاق بافاريا هذا الموسم. 

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن هناك رغبه لدي ألكانتارا في مغادرة بايرن ميونيخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري نحو البريمرليج وسط صراع كبير بين أندية ليفربول ومانشستر سيتي لضم اللاعب .

وفجر الصحفي الفرنسي محمد بو حفصي مفأجاة عبر راديو " مونت كارلو " بعد أن أكد توصل مسئولي فريق ليفربول الإنجليزي إلى إتفاق مع تياغو ألكانتارا حول الشروط الشخصية من أجل التوجه نحو أنفيلد .

وأشار بو حفصي أن ألريدز قد اتفق مع النجم الإسباني علي عقد مدته 4 سنوات ، وهو ما دفع اللاعب إلى البحث عن منزل في إنجلترا .

ويتبقي فقط حسم الأمور المادية الخاصة بالصفقة بين مسئولي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ من أجل إتمام إنتقال اللاعب إلى بطل البريمرليج بشكل رسمي .

يذكر أن تياغو ألكانتارا يتواجد حاليًا في البرتغال ، ويستعد رفقه لاعبي بايرن ميونيخ لمواجهة ليون الفرنسي في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .

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