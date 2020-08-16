إلغاء تذكرة الـ3 جنيهات.. النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو بدءًا من الغد (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو لأنفاق ستبدأ في العمل ابتداء من السادسة صباح غدا الاثنين حتى محطة هليوبوليس مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ تغطية سقف محطة عدلي منصور التي قد تستغرق شهرين أو ثلاثة شهور.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه سيتم تحريك أسعار تذاكر لترتفع التذكرة من3 إلى 5 جنيهات والتذكرة فئة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات.





وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أنه سيتم تطبيق قرار زيادة أسعار التذاكر اعتبارا من الغد على كل خطوط مترو الأنفاق.











