محمد رمضان يحصد 13 مليون مشاهدة بكليب "تيك توك"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:34 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي
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حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بكليب أغنيته الجديدة تيك توك مع العالمي سوبر ساكو، وحصد العمل نسب مشاهدة قياسية.

ووصلت عدد مشاهدات الكليب لأكثر من 13 مليون مشاهدة وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

من جانب آخر، يواصل الكليب حصد نجاحاته عبر كافة المنصات الرقمية، حيث تصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعًا أسبوعيًا بتطبيق أنغامي.

من جانب آخر، احتفل رمضان بوصول كليب أغنية مافيا لأكثر من 200 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع يوتيوب.

يذكر أن رمضان ينتوي خوض السباق الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل موسى، وكان قد نشر له بوستر دعائي غير رسمي صممه الجمهور كإهداء له وتعبيرا عن محبتهم لنجمهم المفضل.

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