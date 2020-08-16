"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:41 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
يارا أحمد
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حصل "الفجر الفني" علي صور حصرية من كواليس تصوير كليب "لينا رقصة" بعدسة المصور عمرو طارق.


وكانت طرحت النجمة المصرية كارمن سليمان، خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لينا رقصة".

الفيديو كليب من إنتاج وإشراف مصطفى جاد ومن إخراج المخرج مصطفى عامر وقام بتصويرها في مصر بعد عقد عدة جلسات للإتفاق على الشكل النهائي لإصداره.

تعاونت كارمن، في الأغنية مع نخبة من أفضل الموسيقيين في الوطن العربي، وهم (الشاعر والملحن) عزيز الشافعي والموزع الموسيقي) جلال الحمداوي وهذا الثنائي قد قدم الكثير من الأعمال الناجحة خلال الفتره الأخيره مثل حياتي مش تمام وأهد الدنيا للفنان رامي صبري
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'
"الفجر الفني" ينشر صور حصرية لكارمن سليمان في كواليس 'لينا رقصة'

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