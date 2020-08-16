البحرين تستعد لتكون المقر الدائم للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اجتمع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة مع عبدالنبي عبدالله الشعلة رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور عبدالحسن الديري رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية و المنسق العام للاتحاد و ذلك بحضور السيد أسامة محمد العُريّض وكيل الوزارة لشؤون الصناعة وعبدالكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد والآنسة شيخة عبدالله الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آخر مستجدات اختيار مملكة البحرين مقرا دائما للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.









وخلال الاجتماع أشاد الوزير بهذا العمل المتميز والإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين الاقتصادية في قطاع ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تسعى فيه من خلال رؤيتها إلى تحقيق المكانة العالمية في هذا القطاع الحيوي، حيث سخرت جميع المميزات التي تتملكها البحرين كالموقع الجغرافي والسياسات الاقتصادية المرنة والقوانين والإجراءات الداعمة لهذا القطاع الحديث والحيوي والمتجدد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية وان تكون مركزا رئيسيا للاتحاد و غيره من المؤسسات الإقليمية والعالمية.









بعدها استمع سعادة الوزير إلى شرح مفصل حول أهمية الاتحاد والنتائج الإيجابية المترتبة لانطلاقته من مملكة البحرين بالإضافة إلى توظيف الخبرات المكتسبة التي سوف تسهم في نهوض وتعزيز دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تفعيل دوره كمحرك رئيسي في الاقتصاديات العالمية بالإضافة إلى دوره في دفع التنمية الاقتصادية للعديد من الدول و خلق فرص عمل جديدة.









و تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة جاءت كأحد أهم توصيات المؤتمر السنوي الثامن لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2020 والذي نظمته جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية خلال شهر يونيو الماضي كما تضم اللجنة التأسيسية للاتحاد اكثر من 20 متخصص في عالم ريادة الأعمال وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 11 دولة، وسيعمل الاتحاد للتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في كل دول العالم كوزارات العمل ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية إلى جانب التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في هذا المجال.