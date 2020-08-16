بعد فضيحة البايرن.. 7 نجوم مهددين بالرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني إستقر على أسماء بعض النجوم الذين سيقوم ببيعها في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن النادي الكتالوني سيقوم بالتخلي عن 7 من نجومه سواء ببيع مباشر أو من خلال إبرام صفقات تبادلية.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة باع واحد من هؤلاء اللاعبين السبعة بالفعل وهو البرازيلي آرثر ميلو الذي إنتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبين الستة الآخرين هم جونيور فيربو وإيفان راكيتيتش ومارتين برايثويت وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وعثمان ديمبيلي.

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