10 جنيهات لـ40 محطة.. وزير النقل يعلن أسعار تذاكر المترو الجديدة (فيديو)

أعلن كامل الوزير وزير النقل، عن تحريك أسعار التذاكر لترتفع التذكرة قيمة من 3 إلى 5 جنيهات والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى 10 جنيهات.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مصاريف التشغيل في المترو 8 مليارات جنيه، ويحصل منها 50% فقط، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه.





ونوه بأن خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل، والحكومة قررت تأجيل إقرار زيادة الكهرباء الأخيرة على مترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة إعلانات بالمترو بقيمة 110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات.











