ريا أبي راشد تستعيد ذكريات ما قبل انفجار لبنان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:39 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
مي مرسي
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شاركت رايا أبي راشد صورة قديمة لها في لبنان قبل حدوث الانفجار الذي هز لبنان وقتل عدد كبير من الناس وتدمير المنازل، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أبي راشد" بفستان متألق وشعر منسدل على كتفها أثناء ممارستها رياضة ركوب الدراجات، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "تم التقاط هذا على تل جميل بالقرب من البترون في لبنان، في أحد الأيام اللبنانية المشمسة النموذجية، مع طاقم MBC مبتسم بينما كنا نصور حلقة الليلة كان ذلك قبل 6 أيام من وقوع المأساة في بيروت وقلبت الأجواء رأسا على عقب بقلق وحزن".

وتابعت قائله: " ما زالت أفكاري مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم في المأساة المروعة. قلبي ودعواتي لكم ولعائلاتكم أنا ممتن لكل شخص ولكل دولة دعمت وتبرعت لمساعدة الضحايا اللبنانيين أمنيتي أن يكون المستقبل أفضل، وأن يتمكن الجميع من الشفاء والتعافي والابتسام مرة أخرى قريبًا".
ريا أبي راشد تستعيد ذكريات ما قبل انفجار لبنان
ريا أبي راشد تستعيد ذكريات ما قبل انفجار لبنان

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