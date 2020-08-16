شاهد.. ناهد السباعي تستمتع بالأجواء الصيفية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:38 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وجاءت ناهد بالصورة بالبكيني وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ .

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها ، منهم الإعلامية إنچي علي والتي كتبت "قمراية" ، لترد عليها ناهد السباعي قائله : "وحشتيني أوي " .

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.

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