16 سلما متحركا.. وزير النقل يعدد مزايا محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

قال كامل الوزير وزير النقل، إن مصر تنفذ مشروع سد بتنزانيا من أكبر السدود على مستوى العالم وهو سد روفيجي، معلقا: " تنزانيا عندما شاهدت المشروعات المصرية تحمست لإسناد سد روفيجي للشركات المصرية".





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن محطة عدلى منصور التي تم افتتاحها اليوم، بها 16 سلم متحرك و2 أسانسير مكيف لخدمة الركاب"، متابعا: "لأول مرة مصر تنفذ المونوريل كوسيلة نقل جماعي لخدمة المواطنين".











