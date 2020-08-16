خوفا من "انتكاسة كورونا".. تحذير عاجل من الصحة للمواطنين (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية قد يعود بنا إلى زيادة الأعداد مرة أخرى، وإذا زادت الأعداد ستضطر الحكومة إلى قرارات الإغلاق مرة أخرى.





وأضاف متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن بعض الدول ستستغرق سنوات حتى تتعافى من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن حذر المواطن هام جدًا للحفاظ على نفسه وأسرته ووطنه.





وشدد على أنه يجب الاستمرار في ارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، وضرورة غسل اليدين، ويجب أن تكون هذه التعليمات جزء من ثقافتنا.











