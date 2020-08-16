خوفا من "انتكاسة كورونا".. تحذير عاجل من الصحة للمواطنين (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:47 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية قد يعود بنا إلى زيادة الأعداد مرة أخرى، وإذا زادت الأعداد ستضطر الحكومة إلى قرارات الإغلاق مرة أخرى.

وأضاف متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن بعض الدول ستستغرق سنوات حتى تتعافى من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن حذر المواطن هام جدًا للحفاظ على نفسه وأسرته ووطنه.

وشدد على أنه يجب الاستمرار في ارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، وضرورة غسل اليدين، ويجب أن تكون هذه التعليمات جزء من ثقافتنا.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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