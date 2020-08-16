تشكيل طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.









وضم تشكيل الطلائع كلا من :-









حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : أحمد "زولا" - علي الفيل - أحمد سامي - عاصم سعيد

خط الوسط : مهند لاشين - محمد أشرف "روقة" - عمار حمدي

خط الهجوم : كريم طارق - أحمد سمير - ناصر منسي.









البدلاء:-

محمد شعبان - خالد سطوحي - أحمد داوودا - فرانك ستيفين - كيفين موهيري - محمد شحاته - أحمد "كابوريا" - عمرو السيسي - عمرو جمال.