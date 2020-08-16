تشكيل طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري
الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:37 م
علي نبوي
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أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الطلائع كلا من :-
حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع : أحمد "زولا" - علي الفيل - أحمد سامي - عاصم سعيد
خط الوسط : مهند لاشين - محمد أشرف "روقة" - عمار حمدي
خط الهجوم : كريم طارق - أحمد سمير - ناصر منسي.
البدلاء:-
محمد شعبان - خالد سطوحي - أحمد داوودا - فرانك ستيفين - كيفين موهيري - محمد شحاته - أحمد "كابوريا" - عمرو السيسي - عمرو جمال.