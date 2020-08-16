وزير النقل: محطة مترو عدلي منصور بخبرات مصرية (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم إنشاء محطة مترو عدلي منصور بخبرات مصرية كبيرة"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولي للخط الرابع لمترو الأنفاق 14 كيلو مترا تنفذ عن طريق شركات مصرية وطنية".





وأضاف"الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مصر تنافس الشركات العالمية في قطاع النقل والأنفاق، مضيفا:" روفيجي هو أكبر سد تنفذه مصر في تنزانيا".











