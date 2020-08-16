5.5 مليار درهم مكاسب البورصات الإماراتية فى أول تعاملات الأسبوع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
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 بدأت أسواق المال الإماراتية تعاملات أول أيام الاسبوع على ارتفاع قوي وسط زيادة في سيولة التداول التي تواصل تركز الجزء الأكبر منها على أسهم العقار والبنوك، ومع البداية الإيجابية للتداولات فقد عززت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة من رصيد مكاسبها بمقدار 5.5 مليار درهم مع خاتم الجلسة.

واستمر تأثير الاخبار الإيجابية الصادرة عن بعض الشركات على حركة التعاملات في أسواق المال وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار أسهمها بنسب كبيرة بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتداولات.

وكانت سيولة التداولات واصلت ارتفاعها حيث تجاوز قيمة الصفقات المبرمة 670 مليون درهم مقارنة مع 645 مليون درهم في جلسة يوم الخميس الماضي، ووصل عدد الأسهم المتداولة 437 مليون سهم نفذت من خلال 5953 صفقة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.29 % مغلقا عند 2183 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4413 نقطة بزيادة نسبتها 0.61% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وواصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني صعوده القوي بالغا 10.05 درهم، كما ارتفع سهم إعمار إلى 2.80 درهم وصعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 3.95 درهم فيما بلغ سهم أرامكس مستوى 3.80 ودبي للاستثمار 1.18 درهم .

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد شهدت شريحة من الأسهم تداولات مكثفة يتقدمها سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 11.20 درهم بتداولات تجاوزت قيمتها 92 مليون درهم تلاه سهم الدار الصاعد إلى 1.85 درهم بتداولات قيمتها أيضا أكثر من 92 مليون درهم ثم سهم بنك أبوظبي التجاري المغلق عند 5.16 درهم بتداولات قيمتها نحو 63 مليون درهم.

وارتفع سهم الجرافات البحرية بالحد الأعلى المسموح به يوميا بالغا 5 دراهم بعدما أعلنت الشركة عن تلقيها عرض لتكامل أعمالها مع شركة الانشاءات البترولية.

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