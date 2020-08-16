عقيل عن الخدمات بمحطة عدلي منصور: "جايبنها من الآخر" (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، في تعليقه على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، إن قطاع النقل والطرق هو أساس التنمية والبنية الأساسية لجذب الاستثمارات.

وأضاف عقيل في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "الدولة تعطي أهمية كبرى لتطوير شبكات الطرق ووسائل النقل من أجل راحة المواطنين، ووجود محطة عدلي منصور التبادلية هو التخطيط الأمثل لتغطية مساحة كبيرة يتم توزيعها على وسائل نقل أخرى".

وتابع "محطة عدلي منصور جايبنها من الآخر، بعد التخطيط الجيد الأمثل لها، واشتمالها على مولات وخدمات تجارية وأماكن للراحلة تسهيلًا على المواطنين"، مستطردًا "أن فكرة وجود الأتوبيس السريع المميز هي التي ستقنع مالك السيارة الخاصة بترك سياراته للركوب بها".

وأشار النقل والطرق بجامعة عين شمس، إلى أن رقع مستوى الخدمة لابد يقابله مقابل لها عن طريق زيادة الأسعار من أجل المحافظة على الاستدامة مثلما قال الرئيس السيسي في كلمته اليوم.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

    

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية

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