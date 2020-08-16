بتوصية من رونالدو.. هدف مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس

مازال نادي يوفنتوس الإيطالي، يواصل البحث من أجل التعاقد مع مهاجم جديد ، لقيادة هجوم السيدة العجوز، الموسم المقبل، بعد إقتراب رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين .









ولم يقدم المهاجم الأرجنتيني المنتظر منه الموسم المنصرم، مما دفع ماوريسيو ساري ، بالدفع بكرستيانو رونالدو في مركز رأس الحربة طوال فترات الموسم .









وأشارت تقاثر صحفية إنجليزية أن رونالدو قد أعطي الاذن لإدارة البيانكونيري للتفاوض مع المكسيكي راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون.









ويحظي مهاجم الثعالب بأهتمام كبير من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وذلك لتدعيم هجوم الفريق بعد بيع الثنائي روميرو لوكاكو و أليكسس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي .









وكانت تقارير قد أشارت إلى أن وولفرهامبتون حدد سعرًا قدره 60 مليون جنيه إسترليني للنجم المكسيكي صاحب الـ 29 عام خلال الميركاتو الجاري .









يذكر أن خيمينيز قد وصل إلى وولفرهامبتون في صيف عام 2018 قادمًا من بنفيكا البرتغالي علي سبيل الإعارة، قيل ان يفعل الثعالب بند الشراء الصيف الماضي ، مقابل 30 مليون يورو .