"خرجت من المنزل بدون علمه".. مزارع يخنق نجلتة بالمنيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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خنق مزارع في العقد السادس من عمرة بمركز ديرمواس جنوب المنيا نجلتة وذلك أثناء وقوع مشادة كلامية بينهما لخروجها من المنزل بدون علمه.

تلق اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بمقتل شابة في العقد الثالث من عمرها بمركز ديرمواس.

وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رءيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس.

أن ربة منزل تدعي م.ا 28 سنة على يد والدها الذي يبلغ من العمر 60 عاما، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بينهما حاولت خلالها المجني عليها الفرار من أمامة إلا انة لحق بها وقام بخنقها بغطاء الرأس (الايشارب) وسقطت قتيلة في الحال،وتحرر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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