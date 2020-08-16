بعد موافقة البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون التجارب السريرية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، التى عقدت، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديلات قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعترض عليه رئيس الجمهورية، وتأجيل التصويت النهائى لجلسة قادمة، لتحقيق نصاب الثلثين.





جاء ذلك بعدما انتهت اللجنة الخاصة بتعديل القانون، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، من تعديل المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية والمواد المرتبطة بها، إذ أجريت التعديلات على 19 مادة، اشتملت على 54 تعديلا، تنوعت ما بين الحذف والإضافة والدمج، وإعادة التنظيم، وضبط الصياغة.





وفيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" أبرز التعديلات:





أولا: مواد ونصوص مشار إليها فى رسالة الاعتراض على مشروع القانون:

تضمنت رسالة الاعتراض على مشروع القانون، 4 محاور رئيسية، أولا: كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبى، والتى تنظمها وفقًا لمشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس والمعروض حاليًا، المواد: 4، 5، 8، 10، 18، 19، 21، وكان وجه الاعتراض وجود أعداد كبيرة من الأبحاث تصل إلى 16 ألف بروتوكول فى العام الواحد، وبالتالى بات من المستحيل متابعتها إلا بواسطة اللجان المؤسسية، وبناء عليه، تم جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها، كما أن الفقرة الثانية من المادة حددت بحوثًا وفقًا لما تشتمل عليه من أوصاف مذكورة بهذه الفقرة، هى فقط التى تستلزم موافقة هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى عليها، وفى الفقرة الثالثة اقتصر الحصول على رأى جهاز المخابرات العامة، فقط فى حال البحوث التى تجرى مع جهات أجنبية، كما وضعت الفقرة الرابعة أمدًا محددًا لإتمام جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة فى مدة لا تزيد على 90 يومًا.





ثانيا: المادة المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية:

وتنظمه المادة 6 من مشروع القانون المعروض، حيث جاء تشكيل المجلس الأعلى بـ4 ممثلين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من أصل 15 عضوًا، وهذا لا يتناسب مع حجم البحوث التى تصل إلى 97%، والتى تجرى فى المعاهد والهيئات التابعة لها، كما أن أمانة المجلس الأعلى الفنية هى إدارة مركزية بوزارة الصحة، وهذا غير متناسب أيضًا، كما أن رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة هو من يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، رغم أن عدد الأبحاث الإكلينيكية التى تجرى بوزارة الصحة لا تمثل إلا جزءًا ضئيلًا جدًا من مجمل هذه الأبحاث، وجرى التعديل من خلال إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى البالغ عددهم 15 عضوًا، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 5 أعضاء فى مقابل عضوين لوزارة الصحة، كما عهد التعديل إلى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها.



ثالثا: حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج:

وفقا للمادة 23، فقرة أخيرة، من مشروع القانون المعروض، إذ إن حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج أمر يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، ولا يصح التذرع بالمحافظة على الجينات المصرية، لأنه يوجد أكثر من 10 ملايين مصرى يعيشون فى الخارج، يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجينى.

رابعا: التشدد فى العقوبات، المنصوص عليها فى المواد من 26 إلى 32 من مشروع القانون المعروض: