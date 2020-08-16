محافظ قنا ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يفتتحان محطة مياه الزهنات (فيديو)



كما عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا مع الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والوفد المرافق له استعرض خلاله الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج بالمحافظة، وذلك بحضور أعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية.



وأكد محافظ قنا أن البرنامج سوف يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وهي القضاء علي الفقر والحصول علي المياه النظيفة وخلق المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات ونمو الاقتصاد وتطوير البنية التحتية.





افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى محطة مياه الزهنات النقالى بحضور العميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأوضح المحافظ أن المحطة سوف تخدم حوالى ٥٠ الف مواطن من اهالى قريتىّ أبودياب غرب وأبودياب شرق بطاقة ٣٠ لتر ثانية وتكلفة مالية تصل الى ٢١ مليون جنيه ممولة من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ومؤسسة سقيا الماء مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.وأكد المحافظ أن قطاع مياه الشرب شهد طفرة كبيره مؤخرًا حيث تم افتتاح توسعات محطة مياه دشنا بطاقة ٨٠٠ لتر ثانية مطلع يونيو الماضى واليوم نفتتح هذه المحطة لخدمة أهالينا فى قرى أبودياب غرب وشرق وخلال اسبوعين سيتم افتتاح محطة مياه حجازة بحرى بطاقة ١٢٠ لتر ثانية مؤكدا ان ذلك يأتى فى اطار خطة الدولة لتوصيل مياه الشرب الى كافة المناطق المحرومة بنسبة ١٠٠٪؜ مع نهاية عام ٢٠٢٣.من جانبه ذكر المهندس ممدوح رسلان ان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لا تألو جهدا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب وتطوير القائم منها لتوفير خدمه مميزة للمواطنين لاسيما فى المناطق المحرومة مشيرا الى ان مشروعات مياه الشرب التى يجرى تنفيذها يُراعى بها التوسعات المستقبلية لزيادة طاقتها الإنتاجية تلبيةً لاحتياجات الزيادة السكانية المتوقعة دون الحاجة الى انشاء محطات جديدة.