مجلس كلية آثار الفيوم يقرر عقد الامتحانات العملية خلال الأيام القادمة

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قرر مجلس كلية الآثار بجامعة الفيوم، عقد الامتحانات العملية للفرق النهائية لطلاب الكلية خلال الايام المقبلة استكمالا لمنظومة المجلس الاعلي للجامعات ومجلس جامعة الفيوم وكلية الآثار.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم بالكلية برئاسة الدكتور عاطف منصور، عميد الكلية وباتخاذ كافة التدابير الاحترازية فى اول اجتماع للمجلس بعد جائحة كورونا حيث كانت جلسات المجلس فى الاشهر الماضية يتم عقدها "أون لاين".



حضر الاجتماع جميع اعضاء المجلس من الوكلاء ورؤساء الاقسام والاساتذة واعضاء المجلس من خارج جامعة الفيوم. وتناول المجلس اعتماد نتائج الفرق النهائية تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعة للإعتماد حتي يتسني تسليم شهادات التخرج للطلاب في الموعد المحدد من قبل مجلس الجامعة والمجلس الاعلي للجامعات وهو 31 اغسطس 2020.



كما تناول تكليفات جامعة الفيوم لكليات الجامعة المختلفة بشأن الانتهاء من وضع خطة الكلية للعام الدراسي الجديد 2020 2021 من حيث تطبيق نظام التعليم الهيجين او المدمج والذي يشتمل علي اعطاء المحاضرات النظرية بالحضور بالكلية وكذلك جزء عملي حضورا بمعامل الكلية ايضا بعدد ايام معينه واستكمال منظومة التعليم والمحاضرات عبر المنصات الالكترونية الرسمية والمعتمدة. ويتاتي ذلك تماشيا مع قرارات مجلس جامعة الفيوم وتعليمات المجلس الاعلي للجامعات المصرية وذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية بشان الاجراءات الاحترازية والتي من شانها ضمان سلامة الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي العملية الامتحانية.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

