تعرف على تشكيل بيراميدز امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى
الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:28 م
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تعرف على تشكيل بيراميدز امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى
افصح المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش رئيس التعليمات الفنية للفريق الاول للساحرة المستديرة بنادى بيراميدز عن تشكيل الفريق الرسمى من اجل مجابهة قرينة نادى طلائع الجيش فى الاجتماع الكروى الذى يجمع الفريقين عشية اليوم الاحد الموافق السادس عشر من شهر اغسطس من العام الجارى 2020.
فى الموقغة التى تجمع الفريقين فى الجزء العشرين من الدورى المصرى الممتاز للساحرة المستديرة.
وجاء تشكيل بيراميدز الرسمى كالتالى
فى عرين المرمى :مهدي سليمان
فى ظهر الدفاع كل من طارق طه – عبد الله بكري – ولفريد كانون – رجب بكار
فى خط وسط الفريق كل من محمود حمادة – نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – إسلام عيسى – إبراهيم حسن
وفى مركز راس الحربة : دودو الجباس
تعرف على تشكيل بيراميدز امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى
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