تعرف على تشكيل بيراميدز امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:28 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
تعرف على تشكيل بيراميدز امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى

افصح المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش رئيس التعليمات الفنية للفريق الاول للساحرة المستديرة بنادى بيراميدز عن تشكيل الفريق الرسمى من اجل مجابهة قرينة نادى طلائع الجيش فى الاجتماع الكروى الذى يجمع الفريقين عشية اليوم الاحد الموافق السادس عشر من شهر اغسطس من العام الجارى 2020.

فى الموقغة التى تجمع الفريقين فى الجزء العشرين من الدورى المصرى الممتاز للساحرة المستديرة.


وجاء تشكيل بيراميدز الرسمى كالتالى

فى عرين المرمى :مهدي سليمان

فى ظهر الدفاع كل من طارق طه – عبد الله بكري – ولفريد كانون – رجب بكار

فى خط وسط الفريق كل من  محمود حمادة – نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – إسلام عيسى – إبراهيم حسن

وفى مركز راس الحربة : دودو الجباس

تعرف على تشكيل بيراميدز امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش وبيراميدز طلائع الجيش بيراميدز الدوري المصري

أخبار تهمك

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ ساعة و نصف

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ يوم

الكشف عن دور إكرامي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة

عملاق أوروبا يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ ساعتين و 19 دقيقة

5 مدربين مرشحين لخلافة سيتين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يدخل سباق الصراع على ميسي

منذ ساعة

بتوصية من رونالدو.. هدف مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن مشروع تنمية شمال ووسط سيناء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تقارير إنجليزية تكشف موقف هيدرسفيلد النهائي من عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود| مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر

التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام الإسماعيلي

تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام مصر المقاصة

بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الأهلي

فاروق يقود هجوم بيراميدز أمام زاناكو الزامبي بالكونفدرالية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

الكشف عن دور إكرامي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

06:57 م

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

04:52 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

12:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية