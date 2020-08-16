داعية إسلامي: الأسخياء هم سادات الدنيا.. والأتقياء سادات الآخرة (فيديو)

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أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن المبتلى بفقد البصر فى الدنيا له الجنة فى الآخرة، متابعًا: "الله عز وجل يكافئ الأعمى بالجنة يوم القيامة عندما يصبر على ما ابتلاه به ربه".



وفسر "عبد المعز"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قوله تعالى: "وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أعْمى"، بأن العمى المقصود فى الآية هو عمى القلب وليس البصر.



وأضاف أن الله عز وجل استخدم اللفظ هنا على سبيل المجاز، مستكملًا: "كون العمى فى الدنيا له ثواب كبير فى الآخرة".







وفي تصريحات سابقة، قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الاعلان عن فتح المساجد، يعتبر منحة من الله في ظل انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "علينا السجود شكرا لله على هذا الأمر".



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc":"الحمد لله ربنا ردنا لبيوته، لابد أن نعمل بكل الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة، والذهاب بسجادة صلاة خاصة، والعمل على تطهير الايدى". أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن المبتلى بفقد البصر فى الدنيا له الجنة فى الآخرة، متابعًا: "الله عز وجل يكافئ الأعمى بالجنة يوم القيامة عندما يصبر على ما ابتلاه به ربه".وفسر "عبد المعز"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قوله تعالى: "وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أعْمى"، بأن العمى المقصود فى الآية هو عمى القلب وليس البصر.وأضاف أن الله عز وجل استخدم اللفظ هنا على سبيل المجاز، مستكملًا: "كون العمى فى الدنيا له ثواب كبير فى الآخرة".وفي تصريحات سابقة، قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الاعلان عن فتح المساجد، يعتبر منحة من الله في ظل انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "علينا السجود شكرا لله على هذا الأمر".وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc":"الحمد لله ربنا ردنا لبيوته، لابد أن نعمل بكل الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة، والذهاب بسجادة صلاة خاصة، والعمل على تطهير الايدى".

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سادات الناس في الدنيا هما الأسخياء؛ أي تكون عن مال غيرك متورعًا، وبمالك متبرعًا، والأتقياء هم سادات الآخرة.وأوضح "عبد المعز"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على فضائية "دي إم سي"، أن السخاء نوعان، هما عدم النظر لما في يد الغير، وتدريب النفس وتهذيبها على ذلك، مستشهدًا بقول الله تعالى: "واسألوا الله من فضله".وتابع أن النوع الثاني هو أنك تضع يدك في جيبك، أي الجود بالموجود.