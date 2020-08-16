الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:22 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدًا الإثنين طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الإثنين، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي السواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 82%، ليشعر المواطنين بتغير طفيف في درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

اما عن يوم الثلاثاء سوف يشهد طقس مائل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية بينما يكون حار علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر المناخية يوم الثلاثاء، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي السواحل الشمالية الغربية تؤدي الي اضطراب في حركة الملاحة بخليج السويس.

درجات المتوقعة خلال لـ٤٨ ساعة القادمة

وتبلغ درجات الحرارة غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

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