وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوى، على مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذي قام بتقديمه النائب عبد الهادى القصبى، من حيث المبدأ.





وترصد بوابة " الفجر" أبرز ملامح قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد في النقاط التالية:





1- اشتمل مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد على تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم، حيث أكد د.عبد الهادى القصبى، والذي قدم مشروع القانون، أن الهدف المحوري من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب فى إطار التعديلات الأخيرة، بواقع ٥٠ %بنظام القوائم و٥٠%بالنظام الفردى.





وصرح القصبي قائلًا: "كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون.. وهذا القانون تم إعداده بضوابط وبدون أهواء شخصية كما راعينا الضوابط القانونية والمعايير فى تقسيم الدوائر الانتخابية.. وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين فى عام ٢٠٢٠ وكذلك بيان عددالسكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء فى عام ٢٠٢٠ وحساب متوسط الناخبين لتحقيق الوزن النسبى للمقاعد بكل دائرة".





2- أوضح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لمجلس النواب عن حصول القاهرة على 31 مقعدا، بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدا، وبورسعيد على مقعدين





3- طبقًا لمشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ5 مقاعد، والسويس بمقعدين، والقليوبية 16 مقعدا، وتمثيل الشرقية بـ21 مقعدا، والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدا، بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد، وكفر الشيخ على 10 مقاعد.





4-وجاء في مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد تمثيل محافظة الغربية بـ14 مقعدا، والمنوفية بـ11 مقعدا والبحيرة 18 مقعدا، وتحصل الجيزة طبقًا لما جاء في مشروع القانون على 25 مقعدا، والفيوم على 10 مقاعد، ويتم تمثيل بني سويف بـ8 مقاعد، والمنيا بـ16 مقعد، وأسيوط بـ12 مقعدا.



