بعد ظهوره في "جمجوم وبم بم".. محمد عبدالرحمن يوجه الشكر لحمدي الميرغني

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:32 م
جمجوم وبم بم
جمجوم وبم بم
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان محمد عبد الرحمن صورة من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة برفقة نجم مسرح مصر حمدي الميرغني ، ووجه له الشكر لظهوره كضيف شرف بمسلسل جمجوم وبم بم قائلاً :مسك الختام.. شكراً لاخويا النجم .

وتابع : حمدي الميرغني نورتنا وشرفتنا في مسلسل جمجوم وبم بم .

مسلسل "جمجوم وبم بم" تدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، والعديد من ضوف الشرف منهم شيماء سيف، هلا السعيد، محمد ثروت، رجاء الجداوي، والمسلسل من تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

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