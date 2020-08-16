جنوب أفريقيا تلغي قيود العزل العام بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا يوم السبت إن كل الدلائل تشير إلى أن جنوب أفريقيا وصلت إلى ذروة إصابات مرض كوفيد-19 وذلك لدى إعلانه إلغاء شاملا لقيود العزل العام على الاقتصاد.





وقال رامابوسا في كلمة بثها التلفزيون إن الحكومة ستنهي الحظر على الخمور والتبغ وستسمح للمطاعم والحانات بالعودة لنشاطها الطبيعي شريطة تطبيق اجراءات صحية صارمة وإلغاء الحظر على التنقل بين الأقاليم.





وأضاف رامابوسا ”كل الدلائل تشير إلى أن جنوب أفريقيا وصلت إلى الذروة وتجاوزت نقطة ذروة العدوى“.





وقال إن مجلس الوزراء قرر الانتقال إلى ”المستوى الثاني“ الأقل من القيود اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.





وأضاف أن ”الانتقال للمستوى الثاني يعني إن بإمكاننا إلغاء تقريبا كل القيود المفروضة على استئناف الأنشطة الاقتصادية في معظم الصناعات“.





وعلى الرغم من فرض أحد أشد تدابير العزل العام في العالم عندما كان عدد الإصابة بكورونا لا يتجاوز بضع مئات، شهدت جنوب أفريقيا زيادة في حالات الإصابة بكورونا جعلتها تحتل المركز الخامس من بين الدول الأعلى إصابة بالفيروس في العالم ويبلغ عدد الإصابات حاليا نحو 579 ألف حالة توفي منها نحو 11500 حالة.





وعصفت أزمة كوفيد-19 باقتصاد يعاني بالفعل من الركود وأدت إلى سقوط ملايين من مواطني جنوب أفريقيا في فقر مدقع.





ولكن رامابوسا قال إن معدلات الإصابة الجديدة تراجعت إلى خمسة آلاف إصابة يومية في المتوسط من ذروة بلغت 12 ألف إصابة في اليوم.