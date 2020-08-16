نجم الزمالك.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي انتهت إعارته مع القلعة الحمراء ليعود لفريقه هيدرسفيلد الإنجليزي بجانب إبلاغ اللاعب مسؤولي الأهلي رفضه تمديد الإعارة أو الإنضمام للفريق ورغبته فى الإنتقال لفريق بيراميدز.

 

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي يدرس ضم محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة الحالي ونادى الزمالك السابق لتدعيم صفوف الفريق.

 

ويذكر أن محمد إبراهيم يُقدم مستويات مميزة رفقة المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال مما يجعل النادى الأهلى يرغب فى ضمه.

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