نجم الزمالك.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة
الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:30 م
محمد جمال
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يسعي رينيه فايلر
المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف
المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان رمضان صبحي
جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي انتهت إعارته مع القلعة الحمراء ليعود
لفريقه هيدرسفيلد الإنجليزي بجانب إبلاغ اللاعب مسؤولي الأهلي رفضه تمديد الإعارة
أو الإنضمام للفريق ورغبته فى الإنتقال لفريق بيراميدز.
وكشفت تقارير صحفية
أن الأهلي يدرس ضم محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة الحالي ونادى الزمالك
السابق لتدعيم صفوف الفريق.
ويذكر أن محمد
إبراهيم يُقدم مستويات مميزة رفقة المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال مما يجعل النادى
الأهلى يرغب فى ضمه.
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