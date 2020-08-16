تعرف على درجات التنسيق لمدارس التمريض في الدقهلية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تنسيق القبول للطلبات من حملة الشهادة الاعدادية لهذا العام ٢٠٢٠ للإلتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية انه يوجد بالمحافظة ٢٠ مدرسة ثانوية للتمريض موزعه بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تحديد الحد الادنى للقبول بكل مدرسه لتقبل من الطالبات المتقدمات بالمركز وفقا للاعداد، وسعه الفصل الدراسى بكل مدرسه والتزاما بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

جاء اعتماد المحافظ للحد الادنى للقبول بكل مدرسة وفقا للمذكرةالتى عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى هذا الشأن وذلك لحين اجراء الاختبارات المقررة للالتحاق.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحد الأدنى لمجموع القبول للمدارس الثانوية للتمريض على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة كالآتى - فى شربين ٢٧٧.٥ درجه- وفى دكرنس ٢٢٧ درجه - وفى المنزله ٢٧٦.٥ درجه- وفى بنى عبيد ٢٧٦.٥ درجه - وفى بلقاس ٢٧٦ درجه - وفى اجا ٢٧٦درجه- وفى الجماليه ٢٧٦ درجه - ومحلة دمنه والبرامون ٢٧٥.٥ درجة.

وفي منية النصر ٢٧٥درجة - وفى السنبلاوين وغزاله ٢٧٥ درجة - وفي أبو داود ٢٧٤.٥ درجة - وفي المطرية ٢٧٣.٥ درجة - وفي طلخا ٢٧٢ درجة - وفي نبروه ٢٧١ درجة - وفي جمصه ٢٧٠درجه - وفي ميت محسن ودماص ٢٧٠.٥درجه - وفى ميت سلسيل ٢٦٩.٥ درجة.


وأضاف وكيل وزارة الصحة أن من شروط الوزارة التي حددتها هو أن يتم قبول من (٢٥- ٣٠) طالبة بالفصل.

وعلى صعيد آخر شهدت محافظة الدقهلية، الكشف على ٥٠٠ ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس للجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، عن استقبال ما يقرب من 500 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

ويتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية، أنه تم تحويل أكثر من 60 ألف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.

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