الفتوى والتشريع تبرىء "أثار إدفو" من الضرائب العقارية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي براءة ذمة وزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو) من قيمة الضرائب العقارية.

وأكدت الجمعية، أن المُشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات، أو الغرض الذي تُستخدم فيه، دائمة، أو غير دائمة، مُقامة على الأرض، أو تحتها، أو على الماء، مشغولة بعوض، أو بغير عوض، وقد نصّ هذا القانون في المادة (11أ) منه على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة، والمُخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة.

واستحدث المشرع بموجب المادة ذاتها حُكمًا بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرُفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأن المقصود بالدولة في تطبيق حكم تلك المادة، هو جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وثبت أن العقار بشارع السوق السياحى، والعقار بفناء المعبد، ملك لوزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو)، وهما عبارة عن مبانٍ تشتمل على دكاكين يتم استغلالها كبازارات وكافيتريا سياحية مؤجرة للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية إعمالا لنص المادة (11أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، فمن ثم لا يجوز فرض ضريبة عقارية على هذين العقارين، وإن كانا مؤجّرين للغير.

ويضحى مسلك منطقة الضرائب العقارية بأسوان (مأمورية أدفو) برط ضريبة عليهما والمُطالبة بأدائها عن الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٧ والبالغ قيمتها ٣٢٨ ألف و٧٣٥ جنيهًا، ومبلغ ضريبة آخر ١١٩ ألف جنيهًا، استنادًا إلى المادة (11) من قانون الضريبة العقارية رقم (196) لسنة 2008، غير قائم على سند صحيح من القانون، ويكون متعينًا ببراءة ذمة وزارة الآثار (تفتيش آثار إدفو) من المبالغ محل المُطالبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة ضرائب العقارية الفتوى والتشريع الأثار ادفو

أخبار تهمك

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يهدد لاعبه بالتجميد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

5 مدربين مرشحين لخلافة سيتين في برشلونة

منذ نصف ساعة

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يستبعد شريف إكرامي من حساباته لنهاية الموسم

منذ 39 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر لا يريده.. صالح جمعة على أعتاب هذا النادي

منذ أقل من ساعتين

أخطر من كورونا ويسبب إلتهاب بالدماغ.. ظهور فيروس نادر ومميت في أمريكا

منذ أقل من ساعة

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

منذ أقل من ساعتين

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن المدة المقررة لكهربا للتظلم على عقوبة الفيفا

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عملاق أوروبا يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة يعفي مصيف موظفي قناة السويس بمطروح من الضريبة العقارية

الفتوى والتشريع تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على مبانيها

فحص 10 أشخاص بالمنطقة الأثرية بالهرم

ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

"أمن الجيزة" يضبط عددا من الخارجين عن القانون بالمنطقة الأثرية بالهرم

ضبط 8 أشخاص مشتبه بهم في حملات أمنية بالمنطقة الآثرية بالهرم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

5 مدربين مرشحين لخلافة سيتين في برشلونة

06:04 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

12:36 م

عملاق أوروبا يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية