قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة بالإشراف والمتابعة للأعمال الجارى تنفيذها بمشروع ٣٠٦ بالمنصورة والذى يستهدف فتح وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقالت السكرتير المساعد انه تم الوقوف على اخر المستجدات بالأعمال بالمشروع.

وواصلت الورشة الصناعية بحى غرب أعمال الترميم بجنبات الحديقة، فيما واصل قطاع الحدائق وضع طبقة من الرمال أيذانا لوضع النجيلة الطبيعية سابقة التجهيز بجنبات الحديقة،كما تم مواصلة رفع كفاءة دورات المياة العمومية المتواجدة بالمكان بالشكل الذى يليق بالمواطن الدقهلاوى ورواد المكان.

حيث تشمل أعمال تطوير دورات المياة أعمال السباكة، وتركيب بلاط وسيراميك جديد، واضاءة داخلية وخارجية ولوحات ارشادية مضيئة واعمال الوميتال ونجارة.

وجدير بالذكر أن المشروع عبارة عن وحدات لبيع وتقديم الأطعمة والمشروبات وغيرها من المجالات بصورة حضارية ويعد هذا المشروع إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني لما يترتب عليه من فتح وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن متابعة المشروعات التنموية والإنتاجية بالمحافظات للوقوف على سير العمل وسرعة الانتهاء منها.

وعلى صعيد آخر، تقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الأعمال الجاري تنفيذها في محور طلخا الشرقي، بطول 3 كيلومترات، والذي يربط مدينة طلخا بمحور كباري طلخا من الناحية الشرقية، ويتم تنفيذة ضمن خطة التنمية المحلية، بمعرفة الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع مديرية الطرق بالدقهلية، وذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارتي النقل، والتنمية المحلية.

ووجه محافظ الدقهلية، التحية والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على جهودهم المتميزة ودعمهم الملموس لمشروعات المحافظة الخدمية والتنموية.

وقال المحافظ، إن المحور الجديد على امتداد طريق السماد لربط محور الكبارى بطلخا "كوبري شرنقاش" وسيكون محورا موازيا لشارع كورنيش المنصورة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المحور الجديد، يخدم حركة النقل والتنقلات على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة ويعمل على تيسير الحركة المرورية داخل مدينتي المنصورة وطلخا ومنع التكدس المروري.
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)
قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)

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