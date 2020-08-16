5 مدربين مرشحين لخلافة سيتين في برشلونة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه من المؤكد إقالة الإسباني كيكي سيتين من منصبه كمدير فني لبرشلونة الإسباني وذلك عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع نهائي بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني.


وأفادت التقارير الصحفية بأن المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو هو المرشح الأبرز لتدريب برشلونة ولكن هناك بعض اللاعبين لا يرحبون بقدومه لأنه كان لاعباً سابقاً لإسبانيول بالإضافة إلى سخريته من النادي الكتالوني.


ونوهت التقارير الصحفية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري الحالي ارتبط بتدريب برشلونة ولكن تشافي لا ينوي القدوم إلى البرسا إلا في حال رحيل الإدارة الحالية ومنحه جميع الصلاحيات لإعادة الفريق.


وأوضحت التقارير الصحفية أن المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان يعتبر من ضمن المرشحين ولكن المدير الفني الهولندي لا ينوي ترك منتخب بلاده إلا بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي ستقام العام المقبل.


وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي يعتبر من ضمن المرشحين لخلافة كيكي سيتين كما ظهر اسم الفرنسي تيري هنري المدير الفني لموناكو الفرنسي السابق ضمن المرشحين أيضاً لتدريب الفريق الكتالوني.

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