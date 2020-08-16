تأجيل محاكمة مؤسس جروب "شاومينج الأصلي" للشهر المقبل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم، ثاني جلسات محاكمة عامل بسلسلة مطاعم شهيرة، لاتهامه بتأسيس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، للشهر المقبل، للإطلاع.

وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم، يوم 26 يوليو الماضي، وقررت التأجيل، لإحضار المتهم من محبسه، وكذا استجابة لطلب الدفاع، للإطلاع.

وقالت مصادر، إن المتهم هو أحد أخطر مسربي امتحانات الثانوية العامة، وأسس، لهذا الغرض، جروبات على تطبيق التليجرام، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المتهم والقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيقات معه، وأحالته للمحاكمة الجنائية.

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