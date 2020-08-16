تجميد حكم مباراة النجم والترجي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه قرر تجميد نشاط الحكم، وليد البناني، لنهاية الموسم.

 

وذلك بعد متابعة وتقييم أدائه، خلال إدارته أمس مقابلة النجم الساحلي والترجي، لحساب الجولة الـ20 للدوري التونسي، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

 

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي النجم الساحلي، احتجوا بشدة على "المظالم التحكيمية"، التي اعتبروها سببا في عدم الفوز بالكلاسيكو.

 

ويحتل الترجي صدارة المسابقة برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق 12 نقطة عن الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الثاني.

 

أما النجم الساحلي فيأتي في المركز الرابع، برصيد 34 نقطة.


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