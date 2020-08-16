إصابة شقيقة فنانة شهيرة بكورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة شارون ستون، إصابة شقيقتها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "ستون" قائله: "أختي كيلي، التي لديها مرض الذئبة بالفعل، لديها الآن فيروس كورونا.. هذه غرفتها في المستشفى. ليس لديها جهاز مناعة.. المكان الوحيد الذي ذهبت إليه هو الصيدلية"، وتابعت:"لا يوجد اختبار في مقاطعتها إلا إذا كانت هناك أعراض كما يتوجب 5 أيام للحصول على النتائج..هل يمكنك مواجهة هذه الغرفة بمفردك.. ارتدي كمامة لنفسك وللآخرين.. من فضلك".

يذكر أن شارون ستون قد استعادت ذكريات الطفولة التي جمعتها بشقيقتها من خلال مشاركتها بعض الصور.
إصابة شقيقة فنانة شهيرة بكورونا
إصابة شقيقة فنانة شهيرة بكورونا

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