عاجل- الأهلي يستبعد شريف إكرامي من حساباته لنهاية الموسم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:55 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
علي نبوي - عمرو محمد
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.


وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم. 


يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.

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