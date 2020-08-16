الإمارات تقوم بأكثر من 77 ألف مسحة جديدة لفيروس كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجرائها 77640 فحصاً جديداً لكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64102 حالة.

 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 361 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57571.

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